Коли будуть гроші на корвет?

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ має намір звернутися до Кабінету міністрів України, щоб прискорити отримання коштів на будівництво першого корабля класу «корвет».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Миколаєві на закритій нараді, присвяченій фінансуванню будівництва кораблів класу «корвет».

Як пояснив М.ЄЖЕЛЬ на проведеній потім прес-конференції, приводом для проведення наради стало виділення 433 млн. грн. на нинішній рік для будівництва першого такого корабля.

М.ЄЖЕЛЬ уточнив, що буде підготовлено звернення до Кабміну про надходження 200 млн. грн. вже у першому півріччі нинішнього року, щоб забезпечити безперервний ритм робіт.

За словами міністра, решта коштів може надходити за графіком.

Як відзначив М.ЄЖЕЛЬ, на нараді були визначені питання, які мають бути вирішені на рівні Кабінету міністрів.

За його словами, для забезпечення координації дій усіх підприємств і структур, що беруть участь у реалізації проекту, на урядовому рівні має бути створена міжвідомча структура.

«Ми маємо неухильно дотримуватися плану-графіку виконання всіх робіт зі спорудження корвета, і в цьому питанні дуже важливої складової є організація координації виконання завдань», - підкреслив міністр оборони.

Він відзначив, що в реалізації програми будівництва корвета будуть задіяні 29 підприємств.

Довідка УНІАН. Постанову Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» за проектом 58250» було прийнято 9 листопада 2011 року.

Мета програми – будівництво і використання корветів, наявність яких у Збройних силах України сприятиме підвищенню національної безпеки країни і захисту інтересів держави на морі, відродженню суднобудівної і суміжних галузей оборонно-промислового комплексу, а також підвищенню експортного потенціалу держави.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить понад 16 млрд. грн.

Перший корабель класу «корвет» під назвою «Володимир Великий» було закладено Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у травні 2011 року на Чорноморському суднобудівному заводі.

Головний корабель класу «корвет» планується передати замовнику в 2016 році.

Концепція цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» припускає створення серії чотирьох корветів, які мають увійти до складу ВМС України до 2021 року.