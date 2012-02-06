У Жовтневій лікарні немає опалення: у деяких палатах - всього +10°

В Олександрівській лікарні (колишня Жовтнева) вимкнули опалення, як з`ясувалося - через ремонт колектора в центрі столиці, повідомляє "Сегодня". У неділю в обід тепло перестало надходити в усі корпуси клініки. В деяких палатах через нестачу обігрівачів температура сягала лише +10 градусів. Багато пацієнтів виписувалися самі, а деяких просили про це.

«Всіх ходячих хворих ми виписали. У палати тих, хто не підлягав виписці, ми поставили обігрівачі. Тобто, в палатах тепло», - розповів виданню головний лікар Роман Василишин. За його словами, лікарню сповістили ще в п`ятницю про те, що поруч будуть проводити ремонт якогось колектора.

«Ми спустили воду у всіх корпусах. Звичайно, це неприємний момент, але від нас в цій ситуації нічого не залежало. До вечора нам пообіцяли, що ремонт закінчать. Також через відсутність тепла ми припинили госпіталізацію невідкладних хворих. Усіх їх везуть в інші лікарні», - каже Василишин.

Рідні пацієнтів, тим часом, у якості передач в лікарню несуть обігрівачі та грілки