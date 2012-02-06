У Києві ліквідували аварію, через яку мерзли у лікарні і ще 50 будинках

Два пошкодження одночасно були виявлені 5 лютого о 13.55 на трубопроводах, які знаходяться на балансі Олександрівської (Жовтневої) клінічної лікарні Києва та обслуговуються нею самостійно.

Сьогодні о 1.20 фахівці “Київенерго” відновили теплопостачання більшості корпусів лікарні, а о 5.30 – решти, повідомляє прес-служба “Київенерго”.

«Ми розуміємо, що це важливий соціальний об`єкт. І хоча мороз 5 лютого був не таким сильним, як напередодні, погодні умови вимагали термінових дій. Фахівці «Київенерго», звичайно ж, прийшли на допомогу співробітникам лікарні та оперативно виконали аварійні роботи», – повідомив перший заступник технічного директора, головний інженер ПАТ «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

За даними комапнії, 5 лютого фахівці “Київенерго” також ліквідували пошкодження ділянки тепломережі діаметром 300 мм у Печерському районі столиці.

Як повідомляв УНІАН, у зону аварії потрапили 50 будинків (33 житлових, 16 відомчих та один дитсадок). Будинки розташовані на вулицях Кропивницького, Мечникова, Первомайського, Шовковичній, Басейній, Госпітальній, на Печерському узвозі та бульварі Лесі Українки.