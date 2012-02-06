Педофілу, який в інтернаті «виховував» дітей, дали 8 років

У райцентрі Вижниця Чернівецької області до 8 років позбавлення волі засуджено колишнього вихователя інтернату за розбещення неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, від дій чоловіка постраждали 15 дітей. Сексуальним розбещенням дітей вихователь займався 13 років - впродовж 1996-2009 років.

Вироком Вижницького районного суду встановлено 24 епізоди насилля сексуального характеру з 15 учнями інтернату. Вихователя засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльності, пов’язаною з вихованням дітей, терміном на 3 роки.