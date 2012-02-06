Українцям радять триматися подалі від Єгипту

МЗС України та Посольство України в Арабській Республіці Єгипет рекомендують громадянам України утриматися від туристичних подорожей до міст Каїр, Александрія, Асуан, Луксор, Таба, Порт-Саїд та Суец у зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Єгипті та збільшенням випадків неконтрольованої агресії.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН коментарі речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА, з метою уникнення загрози безпеці громадянам України, які відпочивають у курортному місті Хургада, рекомендується проводити відпочинок у межах території готелю та утриматися від неорганізованих поїздок до міста та за його межі.

Громадянам України, які відпочивають у курортному місті Шарм Ель-Шейх, рекомендовано утриматися від подорожей по Південному Синаю та у напрямку Таби.

Усім громадянам України, які перебувають на території Єгипту, рекомендовано утримуватися від відвідання місць надмірного скупчення людей, не брати участь у акціях протесту, демонстраціях чи інших заходах, спрямованих на дестабілізацію ситуації у країні. Рекомендується не вступати у суперечки з місцевим населенням стосовно питань, які стосуються політичної ситуації в Єгипті, релігійних вподобань чи гендерної нерівності.

МЗС звертає увагу громадян України на необхідність відстеження строків дії візи з метою уникнення загрози бути затриманим за порушення візово-імміграційного режиму Єгипту.