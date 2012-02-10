В Одесі Інтерпол затримав іноземця, якого Польща шукала 10 років

Співробітники сектора Українського бюро Інтерполу ГУМВС України в Одеській області затримали в Одесі 34-річного злочинця, який розшукується поліцією Республіки Польща за виготовлення неліцензійної продукції.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Одеській області.

«Перебуваючи на території Польщі, - повідомив начальник сектору Укрбюро Інтерполу в області Петро КАНІВЕЦЬ, - розшукуваний громадянин однієї з країн СНД, організував там цех із виготовлення й випуску неліцензійних програм для комп`ютерного забезпечення, які розповсюджувалися на території Польщі та інших країн Європи».

Стосовно зловмисника в Польщі було порушено кримінальну справу за скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.291 і ч.1 ст.293 Кримінального кодексу Республіки Польща. В 2007 році постановою районного суду Варшави було визначено запобіжний захід - взяття під варту. Проте обвинуваченому вдалося втекти.

«Декілька років злочинець переховувався від правосуддя, постійно змінюючи країну проживання, а потім прибув в Україну, - уточнили в облМВС. - Прибувши до Одеси, він займався звичним для нього ремеслом – виготовленням неліцензійної продукції, яку реалізовував на промринку «7-й кілометр».

9 лютого в ході оперативно-розшукових заходів злочинця було затримано на території центрального автовокзалу Одеси, вирішується питання щодо його екстрадиції до Республіки Польща, зазначили в ВЗГ УМВС України в області.