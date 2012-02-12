Обрано нового керівника Ради українських земляцтв у Москві

Новим керівником Ради українських земляцтв у Москві обрано Миколу ЛЯХА.

Про це УНІАН повідомив віце-президент Земляцтва донбасівців Москви Петро АКАЙОМОВ.

«Новим головою одноголосно було обрано М.ЛЯХА (Чернігівське земляцтво), який має великий досвід керівної роботи, зокрема на міжнародних теренах», - сказав П.АКАЙОМОВ.

Попередній керівник Вадим СОЛОВЙОВ попросив звільнити його від керівництва у зв'язку з переходом на керівну державну службу.

Також були обрані четверо заступників голови Ради: П.АКАЙОМОВ (Земляцтво донбасівців), Микола БУХОВЕЦЬ (Запорізьке земляцтво), Наталія КІВВА (Полтавське земляцтво), Віктор ПЕТРАКОВ (Кіровоградське земляцтво).

До Ради входять керівники практично всіх українських земляцтв, що працюють у російській столиці. Одна з головних цілей Ради – координація й проведення спільних великих заходів, спрямованих на розвиток і зміцнення братніх зв'язків із Україною.

М.ЛЯХ народився 1946 року в Чернігівській області, доктор політичних наук, дійсний член Академії соціальних наук РФ.