У Харкові з ювелірної виставки евакуювали 500 людей

У Харкові невідомий повідомив про замінування приміщення Палацу спорту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Харківській області, повідомлення про замінування приміщення, де проходила виставка ювелірних виробів, надійшло до правоохоронців 12 лютого о 15.55.

Із Палацу спорту було евакуйовано 500 осіб. Протягом години спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб міліції провели огляд приміщення, перевіривши понад 13,5 тис. кв. м площі. Вибухових пристроїв не виявлено.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).