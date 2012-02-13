П’яний депутат розтрощив патрульне авто і погрожував звільнити даішників

Нелегким виявилося патрулювання інспекторів ДПС Пустомитівського районного відділення ДАІ Львівської області у ніч проти 13 лютого. За час несення служби їм довелося і наздоганяти автомобіль, і затримувати нетверезих утікачів, а ще – вислуховувати від одного з них погрози та «захищати» своє патрульне авто від нищення.

Про це ЗІКу повідомили у прес-службі ДАІ у Львівській області.

Зокрема, 12 лютого о 23.10 годині інспектори ДАІ під час несення служби зупиняли автомобіль «ВАЗ-21099», характер руху якого викликав підозру у здатності водія керувати даним транспортним засобом.

На вимогу про зупинку, яка подавалась жезлом та свистком у супроводі проблискових маячків синього та червоного кольорів, автомобіль не зупинився. Натомість водій, збільшивши швидкість, почав утікати. Слідуючи за даним транспортним засобом, інспектори ДАІ його таки зупинили, заблокувавши проїзд.

Як виявилося, за кермом даного транспортного засобу був 41-річний житель Львова. Крім нього, у салоні автомобіля знаходився пасажир, 47-річний мешканець села Лисиничі.

Під час розмови із водієм було чути різкий запах алкоголю, а хаотична та нечітка вимова свідчили, що він керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. У такому ж стані знаходився і пасажир зупиненого автомобіля. Крім того, водій даного авто не мав при собі жодних документів – ані посвідчення водія, ні реєстраційних документів на автомобіль.

Далі інспектори ДАІ запропонували водієві проїхати з ними на медичне освідчення, на що він відповів згодою. Посадивши водія у патрульний автомобіль «ВАЗ-2110», інспектори ДАІ почали рушати з місця.

Однак, до патрульного авто підбіг інший учасник цього правопорушення – пасажир, який до цього стояв поруч із «ВАЗом-21099». Щойно патрульний автомобіль зупинився, нетверезий пасажир вискочив на капот та почав бити кулаками по вітровому склі, розбивши його.

Коли інспектори ДАІ затримували даного громадянина, він чинив непокору, висловлювався нецензурною лайкою. Крім того, шарпав інспекторів ДАІ за формений одяг, погрожував їм фізичною розправою та звільненням з органів внутрішніх справ. Також інспекторам ДАІ чоловік пред’явив посвідчення депутата Пустомитівської районної ради, видане у листопаді 2010 року.

Затримавши хулігана, працівники ДАІ викликали представників слідчо-оперативної групи міліції.

Після цього водія та пасажира автомобіля «ВАЗ-21099» було доставлено на медосвідчення. Зокрема, у водія рівень алкоголю у крові становив 1,6 проміле.

За даним фактом зараз триває перевірка, яку проводять у прокуратурі Пустомитівського району.