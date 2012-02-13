У Києві затримали приватного детектива

Співробітники СБУ затримали у Києві зловмисника, який намагався незаконно збути спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації та деталізації телефонних з’єднань абонента українського мобільного зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ у м. Києві, протиправною діяльністю займався 38-річний керівник одного з детективних агентств, що діяло у столиці. За «жучки» та інформацію, отриману незаконним шляхом, він хотів отримати понад 3 тисячі доларів США.

Встановлено, що правопорушник закуповував спецтехніку, щоб у подальшому використовувати її у своїй незаконній оперативно-розшуковій діяльності на замовлення третіх осіб, а також для продажу. Провадження таких заходів і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації дозволено лише державним правоохоронним органам за рішенням суду.

Cлідчими УСБУ у м. Києві стосовно правопорушника порушено кримінальну справу за ст. 359 (незаконні придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Слідство триває.