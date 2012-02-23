Двоє підлітків грабували "від нудьги"

Працівники Цюрупинського райвідділу міліції в Херсонській області затримали двох підлітків, які здійснювали крадіжки і пограбування «від нудьги».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі суспільних зв'язків УМВС у Херсонській області, востаннє вони скоїли злочин 6 лютого. Тоді в міліцію звернулася 36-річна жінка, яка повідомила, що ввечері на вулиці до неї підбігли невідомі, збили з ніг і вирвали з рук сумку, в якій знаходився мобільний телефон і гроші.

Аналогічні заяви надходили також від інших жителів Цюрупинська.

Працівники міліції проаналізували схеми скоєння всіх злочинів і дійшли висновку, що до них причетні одні й ті ж люди.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було затримано двох 16-річних підлітків. Вони розповіли, що окрім пограбування, також обкрадали гаражі, виносили звідти перфоратори, магнітоли, вироби з металу. Все крадене продавали.

За даними міліції, затримані проживають у благополучних сім'ях, а свої дії вони пояснили тим, що злочини скоювали від нудьги.

За всіма фактами порушені кримінальні справи за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України “Крадіжка” (карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років) і ч.2 ст.186 ККУ “Пограбування” (карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років).