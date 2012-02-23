У ”Парку Київська Русь” 25 – 26 лютого святкуватимуть Масляну

У Центрі культури та історії давньої Русі ”Парк Київська Русь” (село Копачів Обухівського району Київської області) 25 – 26 лютого відбудеться Масляна – свято прощання з зимою і зустрічі весни.

На гостей Парку чекає театралізоване дійство – ”Змагання Зими і Весни” з поєдинками на мечах, вистави, інтерактивні програми для дітей та дорослих, снігові забави, катання на санях, конкурси, хороводи, майстер-класи народної творчості, виступи музичних колективів.

Організатори свята підготували особливий подарунок – всі охочі матимуть змогу безплатно покататись на конях та поні.

У Парку можна буде поласувати млинцями - традиційним для цього свята частуванням.

Кульмінацією дійства стане спалювання солом’яного опудала за допомогою вогняних стріл.

На завершення свята відбудеться вогняне шоу та феєрверк.

25 – 26 лютого «Парк Київська Русь» працюватиме з 10.00 до 19.30.

Подробиці можна дізнатися на сайті «Парку Київська Русь» http://www.parkkyivrus.com.

Для представників ЗМІ проводиться прес-тур на святкування «Масляної в Древньому Києві», яке пройде 25-26 лютого в «Парку Київська Русь».

Акредитація на прес-тур здійснюється за тел.: 067263 30 24, 461 99 37.

Контактна особа: Оксана Дзененко odzenenko@gradkiya.com