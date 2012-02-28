На борту «Коста Аллегра», який горів біля Сейшел, - одна українка

Серед членів екіпажу лайнера «Коста Аллегра», на борту якого поблизу Сейшельських островів сталася пожежа, перебуває одна громадянка України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Буквально декілька хвилин тому ми отримали інформацію з Італії, що серед членів екіпажу є громадянка України», - сказав він.

За словами ДИКУСАРОВА, МЗС України дало доручення посольствам України в Італії, Ефіопії і Південно-Африканській Республіці, які відповідають за цей регіон, перевіряти інформацію щодо наявності громадян України на борту судна.

«Станом на вчора і на сьогодні можемо констатувати, що громадян України серед пасажирів «Коста Аллегра» немає», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, за свідченням роботодавця і судновласника, жоден член екіпажу або пасажир цього судна внаслідок пожежі, які виникла в машинному відділенні, не постраждав.

Він наголосив, що МЗС продовжує відслідковувати цю ситуацію.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що лайнер належить тому ж судновласнику, що і «Коста Конкордія», яка затонуло поблизу італійських берегів.