В туалеті поїзду знайшли схованку з запалами до гранат
14:54, 18 березня 2012Суспільство
1467 0
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, на час проведення обстеження та вилучення боєприпасів відправлення потяга було затримано майже на три години
На одній із станцій Південно-Західної залізниці у схованці в туалетній кімнаті вагона пасажирського потяга під час проведення митного контролю виявлено та вилучено дев’ять запалів до осколкових гранат РГД.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на час проведення обстеження та вилучення боєприпасів відправлення потяга було затримано майже на три години.
Походження запалів та їхній власник встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter