В туалеті поїзду знайшли схованку з запалами до гранат

На одній із станцій Південно-Західної залізниці у схованці в туалетній кімнаті вагона пасажирського потяга під час проведення митного контролю виявлено та вилучено дев’ять запалів до осколкових гранат РГД.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на час проведення обстеження та вилучення боєприпасів відправлення потяга було затримано майже на три години.

Походження запалів та їхній власник встановлюються.