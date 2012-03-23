Сайт Ради міністрів Криму запустив україномовну версію
00:25, 23 березня 2012Суспільство
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На 21-му році Незалежності
Офіційний сайт Ради міністрів Автономної Республіки Крим запустив україномовну версію.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського уряду.
«Пропонуємо вам використовувати у своїй роботі дану версію, ознайомитися з якою можна за допомогою посилання «Українська версія» або за адресою http://www.ark.gov.ua/ua», - зазначається у повідомленні.
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