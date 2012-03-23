Сайт Ради міністрів Криму запустив україномовну версію

Офіційний сайт Ради міністрів Автономної Республіки Крим запустив україномовну версію.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського уряду.

«Пропонуємо вам використовувати у своїй роботі дану версію, ознайомитися з якою можна за допомогою посилання «Українська версія» або за адресою http://www.ark.gov.ua/ua», - зазначається у повідомленні.