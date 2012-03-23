За п'ять років українська армія відповідатиме світовим стандартам

Міністр оборони України Дмитро САЛАМАТІН запевняє, що до 2017 року українська армія відповідатиме світовим стандартам.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це Д.САЛАМАТІН заявив під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Джоном ТЕФФТОМ.

Інформуючи іноземного дипломата стосовно пріоритетних напрямів у проведенні реформи українського війська, глава вітчизняного оборонного відомства підкреслив, що на даний час завершується опрацювання нової Концепції реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, яка передбачає створення мобільної та ефективної армії, яка відповідала б сучасним викликам та вимогам.

При цьому Д.САЛАМАТІН запевнив, що Збройні Сили України "нового зразка комплектуватимуться виключно військовослужбовцями за контрактом".

Крім того міністр зауважив, що особливу увагу буде приділено реформуванню системи військової освіти, оптимізації фінансування тощо.

Зі свого боку американський дипломат підкреслив, що США розглядають відносини з Україною як партнерські. «Нам вдалося досягти значних успіхів у співпраці, у тому числі у сфері оборони», – зазначив він.

Під час зустрічі сторони висловили зацікавленість у продовженні реалізації двосторонніх програм, а також в форматі Україна – НАТО. На думку посла, така співпраця сприяє обміну досвідом, покращанню професійної підготовки військових обох країн.

«Наша взаємодія під час міжнародних навчань, інших заходів з підтримання миру та зміцнення безпеки сприяє поліпшенню міжнародної ситуації», – підкреслив посол.

Також він привітав миротворчі ініціативи України і звернув увагу, що американська сторона готова всіляко підтримувати українське оборонне відомство у проведенні заходів з реформування і розвитку Збройних Сил України.

На завершення зустрічі міністр оборони України і Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні висловили переконання, що двостороннє оборонне співробітництво між Україною і США динамічно розвиватиметься і далі.