Чоловік «замінував» село, щоб довести свою «сміливість»

15:11, 27 березня 2012
Суспільство
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Приятелі випивали спиртні напої та посперечалися, хто з них здатен на «чоловічі вчинки»

На Кіровоградщині 44-річний чоловік повідомив у міліцію про замінування одного з сіл Гайворонського району, аби, як він пояснив, довести своїм товаришам, що здатен на «сміливий вчинок».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Правоохоронці швидко встановили населений пункт та особу, яка телефонувала. Як з’ясувалось, чоловік з дружиною перед тим відпочивали у сусідів. Під час сніданку приятелі випивали спиртні напої та посперечалися, хто з них більш сміливий і здатен на «чоловічі вчинки». Один із чоловіків попросив в іншого телефон і, вставивши свою сім-картку, зателефонував до міліції. Аби заплутати правоохоронців, одна з присутніх жінок запропонувала назвати інший населений пункт, в якому начебто закладена бомба. Після сніданку всі розійшлися по домівках та лягли відпочивати.

Чоловіка затримано. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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