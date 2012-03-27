Чоловік «замінував» село, щоб довести свою «сміливість»

На Кіровоградщині 44-річний чоловік повідомив у міліцію про замінування одного з сіл Гайворонського району, аби, як він пояснив, довести своїм товаришам, що здатен на «сміливий вчинок».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Правоохоронці швидко встановили населений пункт та особу, яка телефонувала. Як з’ясувалось, чоловік з дружиною перед тим відпочивали у сусідів. Під час сніданку приятелі випивали спиртні напої та посперечалися, хто з них більш сміливий і здатен на «чоловічі вчинки». Один із чоловіків попросив в іншого телефон і, вставивши свою сім-картку, зателефонував до міліції. Аби заплутати правоохоронців, одна з присутніх жінок запропонувала назвати інший населений пункт, в якому начебто закладена бомба. Після сніданку всі розійшлися по домівках та лягли відпочивати.

Чоловіка затримано. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).