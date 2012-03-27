Керівництво УПЦ МП проводитиме регулярні зустрічі з блоґерами

Керівництво інформаційних структур Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) планує проводити регулярні зустрічі з популярними православними блоґерами України, повідомив РІА «Новости» прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) протоієрей Георгій Коваленко.

Як відзначає протоієрей, зустрічі проводитимуться для того, щоб блоґеры знали про реальний стан справ у Церкві і не поширювали неперевірену інформацію.

За словами Коваленко, попередня зустріч блоґерів з митрополитом Київським Володимиром й іншими представниками українського духівництва відбулася минулого тижня. Перша офіційна зустріч запланована на початок квітня.

"Учасниками зустрічей стануть люди, відомі в блоґосфері, ті, що пишуть на церковну тематику і про Українську православну церкву. Поки досягнута принципова домовленість про першу зустріч, яка пройде наступного тижня, в середу або четвер. Такі зустрічі будуть регулярними", - повідомив Коваленко.

За словами співбесідника агентства, останнім часом в українській блоґосфері з'являлися повідомлення, що часто "не мають ніякого відношення до реального життя Церкви", яка не завжди могла донести свою точку зору до масової аудиторії.

У першій офіційній зустрічі блоґерів з українським духівництвом візьме участь протоієрей Коваленко, який також є редактором офіційного сайту УПЦ МП і очолює Синодний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Моя мета - розповісти на цій зустрічі про природу Церкви і фактично поговорити про просвітницьке служіння Церкви за допомогою засобів масової інформації і комунікації. Крім того, зараз в блоґосфері формується якийсь загальний настрій, спрямований, на жаль, у бік скандалу і провокації. Я хотів би дізнатися у професіоналів, чи можлива позитивна присутність Церкви в блоґосфері. І я готовий відповідати на їхні запитання", - додав Коваленко.

За даними порталу "Православ'я в Україні", на зустрічі блоґерів з предстоятелем УПЦ і його прес-секретарем, також був присутній архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко, який є секретарем митрополита Київського Володимира, який зараз перебуває на лікуванні.

У лютому Священний Синод УПЦ МП вивів зі свого складу архієпископа Олександра (Драбинка) за "деструктивні дії і негідну поведінку, інтриганство і образ життя", що сіють "смуту і підозру серед єпископату і духівництва". Священний Синод також ухвалив звільнити архієпископа з посади голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП і головного редактора офіційного сайту УПЦ МП.