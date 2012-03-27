Українцям до Македонії можна буде рік їздити без віз

15 березня цього року набуло чинності рішення уряду Республіки Македонія про тимчасове призупинення візового режиму для громадян України на період до 15 березня 2013 року.

Як повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров, згідно з зазначеним рішенням громадяни України, які відвідуватимуть Македонію терміном до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, в’їжджатимуть на її територію за наявності дійсного паспорту для виїзду за кордон (проїзного документа дитини), полісу медичного страхування та підтвердження фінансового забезпечення із розрахунку 50 євро на день перебування.

Таким чином, зазначив О.Дикусаров, для в’їзду на територію Республіки Македонія у період до 15 березня 2013 року від громадян України не вимагатиметься пред’явлення оригіналу запрошення завіреного відповідним державним органом Республіки Македонія, або туристичного ваучера, як це передбачено угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Македонія про взаємні поїздки громадян від 6 лютого 2010 року.

Водночас, О.Дикусаров відзначив, що громадяни України, які здійснюють поїздку до Македонії наземним транспортом мають потурбуватися про оформлення дво- або багаторазових віз для транзитного перетину території Румунії, Болгарії та інших країн.