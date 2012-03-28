На кордоні з Румунією наркотики - не проблема, а сигарети - ще й яка

Керівники прикордонних відомств України та Румунії Микола Литвин та Іоан Буда підписали План співпраці прикордонних служб на 2012-2013 роки.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, документ було підписано 27 березня в румунському місті Сирет.

Так, за даними ДПСУ, подальше співробітництво прикордонних відомств головні прикордонники України та Румунії домовилися здійснювати на усіх рівнях. Зокрема, для обміну інформацією розглянуто питання опрацювання відповідного документа про обмін статистичною та аналітичною інформацією між відомствами. Також досягнуто домовленості про обмін повідомленнями про нові виявлені способи підробки документів на право перетину державного кордону. Для боротьби з проявами протиправної діяльності на спільному кордоні вирішили здійснювати обмін досвідом щодо протидії незаконній міграції, торгівлі людьми, контрабанди наркотиків та іншої протиправної діяльності. Крім того, домовилися вжити вичерпних заходів взаємодії для покращення пропуску осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску через українсько-румунський державний кордон під час проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Аналізуючи нинішню обстановку на українсько-румунському кордоні та стан його охорони, М.Литвин та І.Буда відзначили, що ситуація на спільному кордоні залишалася стабільною. Проте проведений аналіз свідчить, що основним із ризиків є незаконне переміщення через кордон тютюнових виробів мешканцями прикордонних районів.

Це в першу чергу пов’язано зі значною різницею в цінах на сигарети в обох державах. При цьому організатори постійно змінюють способи переправлення цигарок та використовують сучасні транспортні засоби, в тому числі й повітряні апарати малих розмірів. У 2011 році співробітниками українського прикордонного відомства затримано понад 34,5 млн. штук сигарет на цій ділянці. Загалом же на кордоні з Румунією вилучено товарів вартістю 40 млн. грн. Крім того, вилучено й 13 автомобілів, які були викрадені чи мали підроблені документи, а 180 автівок затримали як засоби здійснення протиправної діяльності.

Частка затриманих незаконних мігрантів на цій ділянці від загальної кількості осіб, затриманих за незаконний перетин спільного кордону, становила 15%. Водночас завдяки вжитим прикордонними відомствами заходам їх кількість зменшилася на 29%. На 6% зменшилася й кількість осіб, затриманих за незаконний перетин кордону.

Неактуальною проблемою даної ділянки визнано контрабанду наркотичних засобів, зазначили у прикордонній службі.