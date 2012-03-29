Арбузов заспокоює: розмови про обвал гривні - передвиборні страшилки

Сергій Арбузов в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр» від 29 березня заявив:

"Хочу всіх заспокоїти: навіть за найнегативніших сценаріїв розвитку Нацбанк має достатньо резервів для зменшення різких коливань курсу. Незважаючи на всі побоювання експертів, не бачу серйозних передумов для девальвації гривні. У базовому сценарії ми прогнозуємо, що приплив капіталу буде достатнім для фінансування дефіциту поточного рахунку".

При цьому голова НБУ відзначив, що негативні прогнози експертів мають передвиборну складову.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року платіжний баланс було зведено з дефіцитом 55 млн. дол., порівняно з дефіцитом у 889 млн. дол. у січні п.р. і профіцитом у 1,364 млрд дол. у лютому 2011 року. Дефіцит платіжного балансу за січень-лютий становив 944 млн. дол., порівняно з профіцитом у 1,624 млрд дол. за відповідний період минулого року.

Міжнародні валютні резерви Нацбанку у лютому скоротилися на 1%, або на 315,4 млн. дол., – до 31,048 млрд дол. Регулятор заявив, що він не виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем валюти для підтримки курсу гривні, а винятково з цільовою інтервенцією в 113,4 млн. дол. для підтримки платежів НАК «Нафтогаз України» за зовнішніми контрактами.