Янукович наголошує на важливості адекватних цін у готелях

Про це він сказав під час спілкування з французькими журналістами, які приїхали до України, щоб ознайомитись з підготовкою до Євро-2012, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.Янукович нагадав, що в рамках підготовки до цього заходу українська влада вжила певних кроків для того, щоб забезпечити адекватну вартість проживання у готелях держави на відповідний період.

«В Україні діє закон про державно-приватне партнерство, і в рамках цього партнерства при підготовці Євро-2012 держава зробила все, щоб звільнити власників готелів від податку на прибуток на 5 років», - сказав він.

На переконання Президента, такий крок із боку держави став стимулом для будівництва готелів. «Сьогодні влада має всі підстави звернутися до цих власників, щоб вони встановили під час проведення Євро-2012 адекватні ціни», - зазначив В.Янукович.