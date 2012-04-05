Шляхами Герман: Ющенко їздить на Мерседесі, який належить іншій людині

Минулого тижня колишній президент особисто керував чорним "мерседесом", який йому не належить.

Як повідомляє «TabloID», за документами, "Mercedes" Ющенка вироблено у найпрестижнішому кузові - S 600. Вартість цього седану S-класу стартує від 67 тисяч євро.

А от власником машини значиться не сам Віктор Ющенко, а нікому не відомий громадянин Геннадій Нідугов.

Місцем його проживання вказано старий панельний будинок у спальному районі Києва - на Лісовому масиві: проспект Лісовий, 17-Б.

Це аж ніяк не відповідає статусу власника автомобіля "Mercedes" у найбільш дорогій комплектації - з об‘ємом двигуна 6 літрів.

При цьому у центральному виконкомі партії "Наша Україна" повідомили, що людина на ім‘я Геннадій Нідугов у них не працює.

Прес-секретар Ющенка Ірина Ваннікова, отримавши запит, через два дні так і не змогла прокоментувати, чому "Mercedes" Ющенка оформлений на підставну особу.

Раніше УНІАН повідомляв, що син Герман Микола Коровіцин возить матір на автомобілі Mercedes G500 вартістю 200 тисяч, який оформлено на її колишнього радника.