Син Герман возить маму на джипі за $200 тисяч, оформленому на її помічника

Син Герман Микола Коровіцин возить матір на автомобілі автомобілі Mercedes G500 2010 року виробництва, який належить її колишньому раднику.

Таємничий автомобіль, на якому їздить радник Президента України Ганна Герман – це Мерседес G 500, вироблений у 2010 році. В інтернеті подібний джип-одноліток можна знайти за 208 тисяч доларів.

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела, власником авто значиться Сагач Дмитро Анатолійович, 1983 року народження. З відповіді апарату Верховної Ради на запит щодо Дмитро Сагача виходить, що він донедавна був радником депутата... самої Ганни Герман. Сагач мав цей статус з грудня 2007 року, коли Герман обрали до парламенту, аж до того моменту, як 2010 року вона склала повноваження нардепа та перейшла працювати заступником глави адміністрації Президента Януковича.

Видання вважає це спробою приховати свою власність на автомобіль через оформлення на довірених осіб. І чинити так у Герман є всі підстави, адже легальних доходів для такого способу життя в неї бути не може. Вона - держслужбовець, її чоловік - також на державній службі. Крім того, її син Микола Коровіцин теж є держчиновником. Як повідомили в апараті Верховної Ради, починаючи з 9 серпня 2011 року та донині Микола Коровіцин працює помічником-консультантом депутата Верховної Ради Юрія Болдирєва та отримує зарплату з держаного бюджету. Саме цю посаду він обіймав і до призначення заступником міністра МНС, звідки йому довелось піти після відставки Нестора Шуфрича.

Юрій Болдирєв відмовився коментувати інформацію про роботу Миколи Коровіцина його помічником. Ганна Герман також відмовилась коментувати, яку посаду зараз обіймає її син Микола. Герман також не повідомила, кому належить скандальний "Мерседес". В Адміністрації Президента лише повідомили, що "інформація про майновий стан і майно" Герман буде викладена в її декларації "у терміни, визначені законом".

Фото з сайту "Українська правда"