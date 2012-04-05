В Україні курить майже чверть населення (опитування)

Про це повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров`я України, посилаючись на дані Державної служби статистики України, яка щороку проводить вибіркові опитування домогосподарств щодо самооцінки стану здоров`я та рівня захворюваності населення.

Згідно з опитуванням за 2011 рік, поширеність куріння серед дорослих чоловіків (старше 18 років) становила 46%, серед жінок - 6%, в цілому - 24%.

Дослідження свідчить, що за останні три роки частка осіб, що курять, у віці 12 років і старшому зменшилась на 3,3 відсоткових пункти (з 25,6% у 2008 р. до 22,3% у 2011 р.), або більш ніж на 13%. Також менше стали курити молоді жінки у віці 18-29 років (3,3% 2008 року та 8,5% 2011 року – це на 36% менше).

Опитування також виявило, що зменшилася частка осіб з хронічним бронхітом або емфіземою легенів: з 8,9% 2008 року до 7,1% 2011 року, або на 18%. Дані щодо смертності вказують також на суттєве зменшення кількості смертей від емфіземи легенів, астми, інсультів та інших обумовлених тютюном хвороб останніми роками.

У МОЗ переконані, що запровадження в Україні (з вересня цього року) повної заборони реклами тютюну та попереджень з малюнками на тютюнових пачках (з жовтня цього року), звільнення закладів громадського харчування від тютюнового диму, підтримають позитивну тенденцію щодо зменшення кількості курців, а відтак хвороб та смертей, зумовлених тютюнокурінням.

Загалом, як свідчить статистика, у 2011 році в Україні курило 8,6 млн людей, що на 1,5 млн менше, ніж 2008 року.