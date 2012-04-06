Школяр убив своїх дідуся й бабусю

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, 1 квітня в Черкасах у своєму будинку знайдено мертвими з ножовими пораненнями 82-річного чоловіка та з травмою голови його 80-річну дружину. У результаті оперативно-розшукових заходів затримано 18-річного онука померлих. Встановлено, що він увечері 31 березня у будинку, під час сварки, ножем убив дідуся та бабусю.