В Ахметова пообіцяли не будувати офісний центр на Андріївському узвозі

«... Ми прийняли принципове рішення відмовитися від будівництва торгово-офісного центру на вулиці Фролівській. Замість нього ми запропонували міській владі збудувати на території колишньої фабрики «Юність» малоповерховий арт-простір, який повністю зберігає дух Андріївського узвозу ... Після завершення будівництва ми готові передати цей арт-простір в управління міським громадським та творчим організаціям», - заявив Генеральний директор компанії ЕСТА Холдинг Микола Нестеренко, повідомляє "Сегодня".

«Хочемо особливо підкреслити, що всі демонтажні роботи проводяться на підставі отриманих від київської влади дозволів і жодним чином не зачіпають розташованих на території фабрики« Юність» історичних будівель, побудованих у 1850 році, розташованих за адресою: Боричів тік 35. Всі демонтовані будівлі були побудовані в 80-х роках XX століття, причому частина з них перебувала в аварійному стані ».

«Ми з великою повагою ставимося до думки киян. Тому отримавши в процесі діалогу з громадськими організаціями та активістами негативну реакцію на будівництво торгово-офісного центру на Фролівській, ми ще місяць тому звернулися до КМДА з ініціативою перепрофілювати проект під будівництво некомерційного малоповерхового арт-простору, узгодженого з місцевими громадами і творчими організаціями, який повністю зберігає дух Андріївського узвозу», - заявив Нестеренко.

«Крім цього, ми попросили Київську адміністрацію допомогти нам підібрати інший майданчик в місті для будівництва сучасного торгово-офісного центру», - повідомив Генеральний директор ЕСТА Холдинг.

Нагадаємо, на вул Фролівській 9-11 знесли будівлю колишньої радянської фабрики «Юність», яка виходила на Андріївський узвіз. Активісти заявили, що забудовник знищує історичний будинок. Однак глава Мінкульту Михайло Кулиняк пояснив, що це споруда 1978 року, та історичної цінності не має. У свою чергу, як заявив глава комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригінець, на цьому місці планують звести 10-поверховий готель с магазинамі та автопарковкою майже на 500 місць.