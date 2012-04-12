Рівненський пастор заявляє, що податкова його оббріхує

Про це УНІАН повідомив адвокат А.Полюховича Максим Зимин, надавши письмову заяву від імені підприємця.

Як сказано в заяві, «10 квітня прес-офіцером управління податкової міліції Державної податкової служби у Рівненський області Олександром Мрозовичем було розповсюджено неправдиву інформацію стосовно моєї роботи, пов’язаної з веденням підприємницької діяльності. Розповсюджена інформація не відповідає дійсності, носить суб’єктивно-замовний характер, направлена на дискредитацію мене як громадянина України, підприємця, релігійного та суспільного діяча».

А.Полюхович також зазначає, що «викладені обставини у вказаному інформаційному повідомленні та переслідування мене за вчинення надуманих протиправних дій носять суто замовно-політичний характер бізнес-кіл та інших зацікавлених діячів», наближених до керівництва Державної податкової служби у Рівненський області.

Підприємець пише, що у зв’язку з постійним залякуванням його та членів його родини працівниками податкової міліції у Рівненський області, він направив звернення до центральних органів державної влади та керівників держави з проханням втрутитись у дану ситуацію задля унеможливлення продовження протиправних дій податківців.

«Наголошую, що на упродовж свого життя та при здійснені підприємницької, суспільної, релігійної та іншої діяльності завжди керувався та керуюсь виключно нормами чинного законодавства України та будь-яких протиправних дій не вчиняв», - заявляє А.Полюхович.

Він також вказує, що на момент оприлюднення інформації стосовно вчинення ним протиправних дій відсутні будь-яки законні підстави та можливості розголошення подібних відомостей, оскільки вина особи може бути встановлена у спосіб та у формі, передбачені чинним законодавством України.

Тому, на думку автора заяви, розповсюдження прес-офіцером О.Мрозовичем згаданої інформації переконливо свідчить про замовність та сфабрикованість даної справи.

Як передавав УНІАН, 10 квітня прес-офіцер управління податкової міліції ДПС в області О.Морозович повідомив, що у Рівненській області податківці порушили кримінальну справу щодо одного з пасторів протестантської церкви із Зарічненського району, якому інкримінують підробку бухгалтерських документів під час збуту чорниці на 3,5 млн грн. Така сума фігурувала у відносинах між двома підприємцями при продажу більш як 100 тонн чорниці. Настороженість податківців викликав той факт, що, згідно з документами, операції здійснювались у січні-лютому 2011 року і ягоди продавалися з урожаю того ж року. Разом з тим почеркознавчою експертизою було встановлено, що підпис підприємця, який проходить як продавець і який помер у травні 2011 року, підроблено.

За фактом підробки документів було порушено кримінальну справу, яку розслідує податкова міліція, а судом винесені постанови на проведення обшуків.

В ході обшуку в робочих кабінетах пастора податківці виявили та вилучили фінансові, бухгалтерські документи та чорнові записи. Також було вилучено готівку у різній валюті на загальну суму понад 200 тис. грн. Крім того, у гаражі пастора було виявлено автомобіль «Мерседес SL-500» з перебитими номерами кузова. В іншому гаражі був розбитий автомобіль такої ж моделі, звідки й були вирізані частини з кузовними номерами. Правоохоронці не виключають, що стосовно пастора може бути порушено і кримінальну справу за ст. 290 Кримінального кодексу України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу).