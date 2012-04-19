Україна хоче вивезти НАТО з Афганістану

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані під командуванням НАТО (ISAF) міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

“Ми запропонували можливості нашої транспортної авіації, яка вже давно працює з НАТО, для організації вивезення підрозділів, а також військової техніки з Афганістану у той період, коли відбуватиметься їхнє скорочення”, - сказав він.

Міністр зазначив, що Україна має унікальні можливості з точки зору забезпечення надійного виведення сил, що беруть участь в операції НАТО в Афганістані.

За словами К.Грищенка, Україна, зокрема, може запропонувати літаки типу Ан-124.

“Ми виходимо з того, що зараз буде новий тендер, і в нас є усі можливості, щоб його виграти, оскільки досвід взаємодії - дуже великий, і він дуже позитивно оцінюється з боку Альянсу”, - сказав К.Грищенко.

Як зауважив міністр, у майбутньому Україна бачить свою роль у розвитку економічного та соціального життя Афганістану починаючи від інфраструктурних проектів, проектів у сфері гідроенергетики і завершуючи підготовкою кадрів для різних галузей.