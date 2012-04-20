НБУ встановив контроль над банком Авакова

19:12, 20 квітня 2012
Суспільство
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Нацбанк України призначив в комерційний банк «Базис» тимчасову адміністрацію строком на шість місяців з 23.04.2012 до 23.10.2012.

НБУ встановив контроль над банком Авакова, фото atn.ua

Як повідомляє прес-служба НБУ, тимчасовим адміністратором АКБ "Базис" призначено службовця Національного банку України Гонтар Ганну Анатоліївну, головного економіста сектору реєстрації, ліцензування та моніторингу банків відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Харківській області.

 

З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану АКБ "Базис" повністю уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці з 23.04.2012 до 23.07.2012

Банк "Базис" контролюється екс-головою Харківської ОДА, головою харківськоїобласної організації партії "Батьківщина" Арсеном Аваковим.

26 січня прокуратура Харківської області порушила відносно нього кримінальну справу за підозрою в причетності до незаконного відчуження в 2009 році 55 га землі посадовими особами Харківської обладміністрації та головного управління Державного комітету із земельних ресурсів в області.

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