У Донецьку відкрили музей Великої Вітчизняної війни

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття взяли участь ветерани війни, керівники області та міста, учні Донецького військового ліцею, громадськість міста.

Співробітники музею розповіли, що загальна експозиційна площа музею становить 927 кв. м. Експозиція знаходиться на двох рівнях: на нижньому розташований загальний експозиційний зал, зал військової кінохроніки, «зал Перемоги», збройовий зал з розміщенням приватної колекції зброї часів Великої Вітчизняної війни і військової уніформи; верхній рівень являє собою похилі галереї, оформлені тематичними фотопанно, експозиціями та діорамами.

Концепція музею напрацьована таким чином, щоб донести до нинішнього покоління хронологію Великої Вітчизняної війни від початку фашистської окупації 22 червня 1941 до Дня Перемоги, підкреслили музейні працівники.

Передбачено звуковий супровід окремих експозицій музею для більш повного сприйняття інформації, для іноземців існує аудіо-супровід на англійській мові.

Експозиція музею - це понад 200 документальних фотографій, 150 плакатів, газет, листівок, предметів часів війни.

Велику допомогу в розширенні експонатів музею надав приватний колекціонер В'ячеслав Попов, який передав до експозиції музею колекцію зброї та обмундирування часів війни, що налічує до 1,5 тис екземплярів.

За словами Донецького міського голови Олександра Лук'янченка, даний музей був побудований і оснащений «за кошти міста і кошти приватних інвесторів». Він не став називати конкретні суми, витрачені на відкриття музею, сказав тільки, що «для Донецька він безцінний».