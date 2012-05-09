Трьох українських моряків заарештовано в Греції за сигарети
02:08, 09 травня 2012Суспільство
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2 травня поблизу порту Порто Хелі грецьким підрозділом берегової охорони заарештовано екіпаж судна «Stenland» (прапор Коморські острови), до складу якого входять троє громадян України, за звинуваченням у спробі контрабанди тютюнових виробів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.
У складі екіпажу судна також громадяни РФ та Грузії.
За словами О.Дикусарова, за фактом події порушено кримінальну справу.
Громадяни України забезпечені адвокатським захистом та перекладачем, запевнив речник МЗС.
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