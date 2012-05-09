Трьох українських моряків заарештовано в Греції за сигарети

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

У складі екіпажу судна також громадяни РФ та Грузії.

За словами О.Дикусарова, за фактом події порушено кримінальну справу.

Громадяни України забезпечені адвокатським захистом та перекладачем, запевнив речник МЗС.