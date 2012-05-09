Луганський губернатор зібрався до Європарламенту

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОДА.

Напередодні презентації Луганську область відвідав віце-президент Європейського парламенту, голова делегації Комітету парламентської співпраці ЄС-Україна Марек Сівець. Сьогодні, 8 травня, він зустрівся з керівниками області, йдеться у повідомленні.

«Перша наша зустріч була в Брюсселі, ми говорили про те, що потрібен новий погляд на Україну, що є не просто в цілому Україна, а є її регіони, зі своїми особливостями і нюансами», – сказав у ході зустрічі з європарламентарієм голова Луганської ОДА. Він зазначив також, що інформація про Луганську область і її орієнтованість на економічне партнерство з європейськими інвесторами виявилася новою для представників Європарламенту, і вони були здивовані його розповіддю і запропонували активніше зайнятися налагодженням відносин.

Як зазначив В.Пристюк, першим кроком стала реалізація проекту «Агрогород» в рамках програми Євросоюзу по «Східному партнерству» за участі польської сторони. При цьому поляки виявляють велику зацікавленість і всіляко підтримують Луганську область в просуванні цього проекту, сказав губернатор. Він розповів М.Сівецю про хід реалізації проекту «Агрогород» і про те, що у вересні в Луганській області відбудеться ІІІ Міжнародний інвестиційний форум, центральною темою якого стане саме реалізація проекту «Агрогород» як такого, що забезпечує продовольчу безпеку регіону.

В.Пристюк також зазначив, що в області вже реалізується ціла низка спільних з європейськими партнерами бізнес-проектів, ще більше – у перспективі. Він звернувся до представника Європарламенту з проханням сприяти пошуку потенційних партнерів у реалізації спільних бізнес-проектів у сфері сільського господарства, промисловості, комунального господарства.

«Дуже приємно бачити таку орієнтованість на Європу з боку обласного керівництва», – зазначив, у свою чергу, М.Сівець. Він заявив, що готовий підтримувати європейські ініціативи Луганської області: «Знайте, в Європарламенті Україна має багато друзів. Ми відкрито говоримо про ваші успіхи і про те, що нам не подобається. І те, що ви тут робите в Луганській області, дуже важливе для зближення з Європою».