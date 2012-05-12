Відкрили пам'ятник Омеляну Ковчу

Навечні 1943 р. був заарештований гестапо і загинув в концтаборі «Майданек».

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті пам’ятника взяли глава УГКЦ Святослав (Шевчук) і понад 1 тис священиків. Також в урочистостях взяв участь свідок подій із Польщі Леопольд Козловський.

Пам’ятник розташований на піднятому рельєфі у центральному сквері м. Перемишляни. До нього із чотирьох сторін піднімаються сходи, утворюючи у плані форму хреста, що, з одного боку, символізує відкритість о. Омеляна Ковча всьому світові і, з другого, вказує на дорогу для всіх людей, які сходяться до нього. Постать Блаженного передана через образ священика, пароха «Майданеку», який крокує по розтрісканій багатостраждальній землі, і в глибокому релігійному одухотворенні звертається обличчям вгору – до неба, несучи перед собою хрест віри.

Як символ його жертовного подвигу – тернова гілка повиває п’єдестал у вигляді ковчегу. У правій руці – благословляючий хрест, а лівій – Біблія.

Для пам’ятника використано п’єдестал з гранітних не шліфованих брил. Верхня брила у вигляді дуги зі словами отця Омеляна Ковча: «… Тут я бачу Бога – знову Бога, який однаковий для всіх…», повернута до Хреста.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, проект 2,5-метровго бронзового пам’ятника Омелянові Ковчу виготовив скульптор Володимир Одрехівський у співавторстві із архітекторами Олександром Яремою, Олександрою Лібич, Денисом Белюхом та Олександром Матушковим. Кошти на цей пам’ятник дали близько 30 жертводавців – представники різних народів, люди різних конфесій, з різних куточків України. Зокрема, пожертвували на будівництво пам’ятника представники єврейської громади.

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О.Ковч під час німецької окупації Західної України, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, не зважаючи на заборону цього окупаційною владою. Загалом їм було видано більше 600 свідоцтв про хрещення.

Навесні 1943 року був заарештований гестапо за надання допомоги євреям і ув'язнений у концтаборі Майданек, де таємно продовжував свою священицьку діяльність.

25 березня 1944 р. був газований та спалений у крематорії концтабору смерті Майданек

У 1999 році Єврейська рада України присвоїла отцю О.Ковчу звання «Праведник України».

Беатифікація О.Ковча відбулася 27 червня 2001 р. у Львові під час Божественної літургії за участю Папи Римського Івана Павла ІІ.