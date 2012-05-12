Покарання священників за секс і п'янку відміняється

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Тернопільсько-Бучацької єпархії Української православної церкви Київського патріархату, згідно з указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Збаразьке благочиння, в тому числі й згадані четверо священиків разом із ввіреними їм парафіями були ще раніше виведені із складу Тернопільсько-Кременецької єпархії й переведені у штат Тернопільсько-Бучацької єпархії.

«Будь-які дії архієреїв інших єпархій щодо даних священиків є неправомірними згідно церковних канонів. У зв’язку із цим рішення зборів духовенства, на яких під головуванням архієпископа Тернопільського та Кременецького Іова священиків Святослава Швеця, Олега Кухарука, Андрія Гумена та Петра Кота позбавили сану і заборонили священнослужіння, не має ніякої сили», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У даний час ці священики перебувають у штаті Тернопільсько-Бучацької єпархії і продовжують здійснювати богослужіння.

***

Як повідомляв УНІАН, на початку травня прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ КП поширила інформацію про проведення загальних зборів духовенства, під час яких чотирьох священиків Тернопільської єпархії позбавили сану за перелюбство, пияцтво, і поведінку, яка не сумісна з саном священнослужителя.

Також учасники засідання прийняли звернення до священного синоду та патріарха Філарета, в якому засудили «деструктивні дії і лжесвідчення священика Анатолія Зінкевича» й висловили повну підтримку керуючому єпархією архієпископу Іову. Натомість настоятеля тернопільського Свято-Троїцького духовного центру отця А.Зінкевича та підпорядкованих йому священиків вивели зі складу Тернопільської єпархії.

Сам А.Зінкевич вважає такі дії реакцією промосковських сил на його підтримку чорнобильців, відстоювання Почаївської лаври у русі «Українські святині – українському народові», а також те, що він як духівник українського козацтва в Одесі з козаками перешкоджав відкриттю пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Він також не виключає, що декому могла не сподобатись впливовість Свято-Троїцького духовного центру. При цьому А.Зінкевич запевнив, що не мав наміру обіймати місце архієпископа Іова.