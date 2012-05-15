Мер Донецька натякнув, що геям не варто лізти до шахтарів зі своїми парадами

Про це Донецький міський голова Олександр Лук'янченко сказав, коментуючи проведення гомофобської акції на площі Леніна у вівторок, 15 травня, пише "Остров".

Мер зазначив, що секс-меншини поки не зверталися до міської влади з приводу проведення подібних парадів.

«У нас місто трудове, думки інші, інші нахили, інший інтелектуальний багаж ... Це відбувається від байдикування», - сказав мер.

Він зазначив, що в разі надходження подібної заявки влада б відмовила у проведенні гей-параду.

«Ми б знайшли аргументацію», - доповнив мера начальник управління по зв'язках з громадськістю Максим Ровинський.