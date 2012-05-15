Мер Донецька натякнув, що геям не варто лізти до шахтарів зі своїми парадами
14:20, 15 травня 2012Суспільство
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Донецька міська влада не готова дозволити проведення в місті гей-параду в разі, якщо подібна заявка надійде від представників сексуальних меншин.
Донецьк не прийме геїв, фото Миколи Русанова, etoday.ru
Про це Донецький міський голова Олександр Лук'янченко сказав, коментуючи проведення гомофобської акції на площі Леніна у вівторок, 15 травня, пише "Остров".
Мер зазначив, що секс-меншини поки не зверталися до міської влади з приводу проведення подібних парадів.
«У нас місто трудове, думки інші, інші нахили, інший інтелектуальний багаж ... Це відбувається від байдикування», - сказав мер.
Він зазначив, що в разі надходження подібної заявки влада б відмовила у проведенні гей-параду.
«Ми б знайшли аргументацію», - доповнив мера начальник управління по зв'язках з громадськістю Максим Ровинський.
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