Викрадачі підлітка погодилися зменшити викуп удвічі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, подія сталася 2 травня.

Викравши ввечері підлітка, вони відвели його у підвал житлового будинку, потім з мобільного телефона надіслали матері хлопця СМС-повідомлення про суму викупу. Спочатку назвали 10 тисяч доларів, потім - 5 тисяч. Згодом, аби батьки не встигли повідомити міліції, викрадачі перевели підлітка до іншого приміщення, де утримували його із закритими очима до отримання викупу. Зрештою, добившись свого, вони відпустили хлопця.

Як повідомили у прес-службі, організатор злочину затриманий і перебуває у слідчому ізоляторі. Йому пред’явлено обвинувачення за викрадення малолітнього та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність за ст. 304 Кримінального кодексу України. Другому викрадачу обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 146 (викрадення малолітнього, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Санкція обох статей передбачає обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Розслідування справи перебуває на контролі прокуратури.