НБУ прогнозує збільшення монетарної бази

Про це сказано в монетарному огляді, оприлюдненому на сайті регулятора.

"В разі реалізації оптимістичного сценарію макроекономічного прогнозу уряду збільшення обсягу монетарної бази у 2012 році може становити до 116%. У разі розвитку макроекономічної ситуації за песимістичним сценарієм є підстави прогнозувати збільшення обсягу монетарної бази на рівні до 112%", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні грошова маса у 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.