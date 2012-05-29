АМК радить знизити ціни на 95-й бензин

Згідно з повідомленням АМК, рекомендації надано ПІІ «ЛУКОЙЛ Україна», ВАТ «Концерн Галнафтогаз», ПрП «Окко нафтопродукт», ТОВ «Торговий будинок Контініум - Галичина», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «УТН-Восток» і СП ТОВ «Кершер».

Так, у період з 3 квітня до 10 травня 2012 року ціни на сиру нафту знизилися на 12%, показники Platts на відповідне пальне зменшилися на 18,8%, тоді як ціни на АЗС зазначених операторів у середньому зросли на 3%. При цьому, з початку 2012 року і до нинішнього часу курс долара і курс євро щодо гривні залишався стабільним.

Як встановив Антимонопольний комітет, на сьогодні відсутні об'єктивні економічні підстави для зростання і утримання цін на існуючому рівні на бензин марки А-95.

Про результати розгляду рекомендацій АМК підприємства мають повідомити у десятиденний термін.