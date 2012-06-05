В Україні створять електронні реєстри жертв воєн і політрепресій

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається в повідомленні, з цією метою заплановано провести в липні цього року науково-практичну конференцію за участю Державної архівної служби України.

«Необхідно ухвалити базовий закон у галузі увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, розробити підзаконні акти. У першу чергу – створити комплексну програму пошуку та впорядкування поховань жертв. Затвердити тимчасовий порядок здійснення пошуку, ексгумації та перепоховання осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій», – наголосив заступник голови Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов.

У прес-службі повідомили, що згідно з указом Президента про святкування 70-ї річниці Корюківської трагедії, планується пошук, ексгумація і перепоховання її жертв, більшість могил яких досі є невідомими.

Проектом плану заходів щодо виконання в 2012 році бюджетної програми «Пошук і впорядкування поховань жертв війни і політичних репресій» на ці цілі передбачено 250 тис. грн. Проте поки ні документів на земельну ділянку для спорудження меморіалу, ні його проекту немає. Для вирішення цього питання комісія має намір організувати в Корюківці виїзну нараду за участі органів місцевого самоврядування.

За даними міністерства, всього за програмою «Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій» держбюджетом в 2012 році передбачено фінансування обсягом 2 млн грн. Половина цих коштів спрямовується на пошук, перепоховання, впорядкування і утримання місць поховання жертв війни та політичних репресій, решта - на виконання міжнародних зобов'язань України і ведення державного обліку поховань.

Довідка УНІАН. Відповідно до змін, які були внесені 18 січня 2012 року до постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій» функції робочого апарату Державної міжвідомчої комісії здійснює Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Головою комісії є міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк.

***1-3 березня 1943 року в Корюківці на Чернігівщині каральними загонами були знищені близько 7 тисяч людей.