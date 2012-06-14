Заступник керівника банку привласнив майже 1,5 млн депозитного вкладу клієнтки

Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, одна з підприємниць поклала на депозитний рахунок в банку зазначену суму, проте незабаром помітила, що насправді на її рахунку гроші не з`явилися.

Оперативники встановили, що заступник керівника так склав договір, що документ не мав жодної юридичної сили. Як тільки жінка вийшла з банку, він всі її гроші поклав собі в кейс і забрав додому.

За цим фактом прокуратурою порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службова підробка).