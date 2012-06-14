Заступник керівника банку привласнив майже 1,5 млн депозитного вкладу клієнтки
09:15, 14 червня 2012Суспільство
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У Луганську заступник керівника філіалу міжнародного банку привласнив 1,4 млн. грн депозитного вкладу клієнтки.
|Як тільки жінка вийшла з банку, він всі її гроші поклав собі в кейс і забрав додому
Оперативники встановили, що заступник керівника так склав договір, що документ не мав жодної юридичної сили. Як тільки жінка вийшла з банку, він всі її гроші поклав собі в кейс і забрав додому.
За цим фактом прокуратурою порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службова підробка).
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