У підпільній друкарні друкували акцизні марки

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС України у Луганській області, за словами начальника відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів управління податкової міліції ДПС у Луганській області Костянтина Хоружого, підпільну друкарню податківці виявили у ході обшуку колишнього промислового об’єкту, що належить місцевому жителю.

На лінії друкувалися марки для сигарет Philip Morris. Обладнання дозволяло випускати також акцизні марки для алкогольної продукції України, Польщі та Словенії.

Виявлено печатні форми, діапозитиви, папір, а також спеціальні захисні елементи. Вартість обладнання, за оцінкою фахівців, майже 1 млн грн.

Податківці встановлюють канали надходження до підпільного виробництва сировини, фурнітури, а також організаторів незаконної діяльності.