У центрі Одеси обвалився житловий будинок

Як повідомляє кореспондент УНІАН, уламками серйозно пошкоджено легковий автомобіль Peugeot, який було припарковано поряд з будівлею, що обвалилася. В той момент в салоні авто нікого не було.

За даними прес-служби Управління МНС України в Одеській області, постраждалих через обвалення будинку немає, обставини НП з`ясовують фахівці, а також віце-мер Одеси Анатолій Орловський, який прибув на місце події. Рух по вулиці Отрадній поки перекрито.

З урахуванням того, що на першому поверсі будівлі, що обвалилася, розміщувалася електропідстанція, у сусідніх будинках також відключено електрику.

За деякими свідченнями очевидців ПП, кілька осіб, які перебували у будинку перед обваленням, встигли залишити його, почувши тріск стіни другого поверху будівлі.