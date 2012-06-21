Біля НСК «Олімпійський» гасили пожежу

У Києві співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Еспланадній, 30, що знаходиться поблизу НСК «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, інформація про пожежу на даху п'ятиповерхівки надійшла 21 червня о 18.50.

До місця події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи МНС.

Як з'ясувалося, загорання виникло в облаштованій на даху будинку мансарді. Площа пожежі склала 100 кв. м.

На місці події працювали 17 одиниць техніки та 73 чоловіки особового складу. О 19.45 пожежникам вдалося локалізувати займання, о 20.08 - ліквідувати. При цьому під час гасіння вогню бійці МНС врятували одну жінку.

Причини загорання з'ясовуються.