Біля вертолітного майданчика в Києві зрубали два сторічні клени

Про це повідомив депутат Київради від «БЮТ-Батьківщини», голова комісії з питань культури та туризму Олександр Бригинець, поінформували УНІАН у його прес-службі.

Депутат висловив припущення, що справжньою метою знищення зазначених дерев, найімовірніше, є розширення дороги чи створення ще однієї розв’язки під нову президентську трасу.

«Тирсу, яка свідчить про те, що зрізання відбулись щойно, навіть не розвіяв вітер. Передбачаю, влада заявить, що саме ці 2 клени, які знаходяться в кількох метрах один від одного, на відміну від інших кленів навколо, несподівано захворіли», - заявив О.Бригинець.

Депутат звернувся до екологічної прокуратури з вимогою знайти й покарати винних у знищені вікових дерев в Маріїнському парку.