На АЗС вбили працівника станції, ще одного чоловіка поранили

Про це повідомляє сайт УМВС України в Миколаївській області.

Сьогодні, 22 червня, о 4 годині ранку в Доманівське РВ УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення, що в місцеву лікарню з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма» з території АЗС, розташованій у райцентрі, доставлений 54-річний працівник підприємства, а безпосередньо на автозаправці знаходиться труп 32-річного чоловіка, також працівника АЗС.

У повідомленні сказано, що працівники Доманівського РВ УМВС проводять заходи з метою встановлення обставин події, а також осіб, причетних до скоєння злочину. Порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).