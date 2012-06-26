ДАІ вирішила змусити водіїв знов їздити з увімкненими вдень фарами

Як повідомляє «Сегодня», проект уже пройшов стадію громадського обговорення, і зараз в нього вносяться фінальні правки.

Зміни, запропоновані проектом, невеликі, але відчутні. Йдеться про вимогу 7 місяців на рік їздити з увімкненими фарами і про повернення штрафу за перевищення швидкості в місцях міфічних дорожніх робіт.

Правозахисник Олексій Святогор нагадав, що їзду зі світлом цілодобово вже намагалися вводити, але скасували після протестів водіїв – люди часто забували вдень при зупинці вимикати фари, а потім не могли завести машину через розрядженого акумулятора: «Також це посилить корупцію на дорогах: забув водій в сонячний січневий день включити фари - заробив штраф, або доведеться відкуповуватися від інспектора, а сенсу в такій вимозі я не бачу. Те ж стосується і повернення штрафів за перевищення швидкості, якщо ніяких дорожніх робіт немає, пряме хабарництво. А от скасування вимоги про двокілометрову протяжність дії знаку, що обмежує швидкість, правильна, все одно вона не працює».

У прес-службі управління ДАІ МВС повідомили, що зараз обробляються зауваження до проекту, і можливі зміни. Наприклад, скоротять період їзди з включеними фарами (до 1 квітня, а не до 1 травня). Також в ДАІ обіцяють перший час не штрафувати, а тільки попереджувати за порушення.

ТРИ ЗМІНИ В ПДР

1. З 1 жовтня по 1 травня всі механічні транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори і т. д.) повинні цілодобово їздити з увімкненими фарами. Зараз такого немає, ПДР вимагають включати фари в темний час доби і «в умовах недостатньої видимості», наприклад, при негоді (грозові хмари, опади). Штраф за порушення - 340-425 грн.

ПЛЮС. Транспорт буде помітнішим на дорозі, що допоможе уникнути аварій, особливо якщо автомобіль їде на високій швидкості.

МІНУС. Збільшується витрата палива (частина потужності, що розвивається двигуном, йде на освітлення), скорочується термін служби фар і ламп в габаритних вогнях.

2. Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху (60 км / год - у населених пунктах, 90 км / год - поза населеними пунктами, 130 км / год - на автострадах) можуть вводитися тимчасово і постійно. Поруч зі знаком, що обмежуює швидкість, повинен бути знак, який пояснює, чому треба їхати повільніше (наприклад, попереду дорожні роботи, пішохідний перехід, школа).

Тимчасові обмеження вводяться:

- При дорожніх роботах;

- У місцях проведення масових або спецзаходів (мітинги, навчання);

- При стихійних лихах.

Постійні обмеження вводяться:

- На небезпечних ділянках доріг і вулиць (круті повороти, обмежена видимість, звуження дороги);

- Перед пішохідними переходами;

- Перед стаціонарними постами ДАІ;

- На ділянках доріг біля шкіл, дитсадків, дитячих оздоровчих таборів.

ЗАРАЗ.

- Швидкість може бути обмежена тільки при дорожніх роботах;

- Якщо роботи не ведуться або закінчені, а знаки стоять - водія штрафувати не мають права;

- Протяжність ділянки з обмеженою швидкістю не може перевищувати 2 км. Пункти 2-3 запропоновано скасувати.

ПЛЮС. Узаконять фактично існуючі необхідні обмеження, які дозволяють зменшити ймовірність ДТП.

МІНУС. ДАІ отримує право необмежено «розтягувати» зону дії знаків, що обмежують швидкість і штрафувати водіїв навіть якщо знак не має сенсу (не ведуться дорожні роботи).

Штраф за перевищення швидкості: на 20-50 км / год - 255-340 грн, понад 50 км / год - 510-680 грн або 30-40 годин громадських робіт.

3. Перед знаком «Контроль», що забороняє проїзд без зупинки (перед постом ДАІ, прикордонної служби, митниці, пунктом оплати на платних дорогах тощо) повинні бути завчасно встановлені кілька знаків, що обмежують швидкість (наприклад 90 км / год, через 100 метрів - 70 км / год і т. д.). Зараз таких знаків немає.

ПЛЮС. Підвищується безпека руху, тому що водій може своєчасно знизити швидкість перед зупинкою.

МІНУС. Зайві витрати на додаткові знаки.