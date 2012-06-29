Міллер: якщо газу в ПСГ буде мало, то є два варіанти - і обидва погані

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав глава «Газпрому» Олексій Міллер сьогодні на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії.

«Ті питання, які стоять на порядку денному і є найгострішими. Насамперед це питання закачування газу в ПСГ України, нас турбує темп і обсяги закачування, нас турбує те, що Україна минулої зими відібрала значно більший обсяг газу зі своїх підземок», - сказав О.Міллер.

За його словами, це питання надзвичайно актуальне, адже якщо газ не буде в необхідних обсягах закачаний, є всього два варіанти перебігу події – і обидва погані.

«Перший - Україна несанкціоновано відбирає російський газ, який іде транзитом європейським споживачам, другий варіант – Україна обмежує постачання газу споживачам України», - сказав О.Міллер.

При цьому він повідомив, що це питання обговорюється російською і українською стороною.

«Ми бачимо з боку українських колег бажання відкрито обговорювати цю проблему», - сказав він.

Він зазначив, що аванс у розмірі 2 млрд дол. для закачування газу в ПСГ був визначений українською стороною.

«Ці 2 млрд дол. визначено з розуміння того, що саме такий обсяг авансу дасть змогу закупити необхідний газ для закачування в ПСГ», - сказав О.Міллер і додав, що «Газпром» готовий розглянути питання про додаткові кошти.

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Як повідомляв УНІАН, у червні цього року «Газпром» надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит російського газу. Аванс дозволив «Нафтогазу України» поповнити оборотні кошти для закупівлі природного газу і подальшого його закачування в українські ПСГ. На думку «Газпрому», своєчасне заповнення газом ПСГ України дасть змогу компанії виконати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу до Європи наступної зими.