Хто очолить ТРК "Крим"

Як повідомили УНІАН у Незалежній медіа-профспілці України, НМПУ вітає відставку в.о. генерального директора державної телерадіокомпанії «Крим» Валерія Гуменюка, якого підлеглі звинуватили у запровадженні цензури та неналежних методів керування творчим колективом.

Водночас, профіспілка «застерігає керівництво Державного комітету телебачення і радіомовлення України від повторення помилки і вимагає проведення відкритого для громадськості конкурсу на заміщення вакантної посади гендиректора ДТРК «Крим», а також інших вакантних посад керівного складу державних телерадіокомпаній».

У профспілці зазначають: «На жаль, сьогодні на офіційному сайті Держкомтелерадіо України не міститься жодної інформації про вакантні посади на державному телебаченні».

За інформацією кримських ЗМІ, В.Гуменюк призначений директором кримського республіканського підприємства «Чисте місто» у Сімферополі.

У ТРК «Крим» кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про звільнення В.Гуменюка з посади в.о. гендиректора ДТРК «Крим».

У КРП «Чисте місто» повідомили, що дана особа працює в них директором, однак коли саме В.Гуменюк був призначений на цю посаду, уточнити відмовились.

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Як повідомляв УНІАН, Незалежна медіа-профспілка України виступила з вимогою негайної відставки в.о. генерального директора ДТРК «Крим» В.Гуменюка у зв’язку з його повною невідповідністю займаній посаді. Медіа-профспілка звинувачувала його у застосуванні політичної цензури щодо програми кримськотатарською мовою «Хаберлер», а також ряді запровадженні поліцейських методів керування творчим колективом.