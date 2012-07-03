Працівники ливарного заводу прийшли по зарплату до губернатора

Як повідомили кореспондента УНІАН в прес-службі Рівненської ОДА, власники підприємства заборгували його працівникам зарплату за півроку на загальну суму майже 3 млн грн.

З пікетувальниками зустрівся голова облдержадміністрації Василь Берташ та керівники Рівненського району, на території якого розміщене підприємство.

Голова ОДА пообіцяв скликати спеціальну нараду, на якій розглянуть проблеми ливарного заводу.

Представники керівництва підприємства запевнили В.Берташа та мітингувальників, що найближчим часом виплатять борг із зарплати.